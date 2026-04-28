مبيعات تويوتا العالمية للسيارات تحقق رقمًا قياسيًا

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الاثنين أن مبيعاتها العالمية من السيارات حققت رقماً قياسياً في السنة المالية 2025، بفضل الإقبال الكبير على السيارات الهجينة، لا سيما في أمريكا الشمالية، على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونمت مبيعات الشركة اليابانية الرائدة عالمياً بنسبة 2.0% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى حوالي 10.47 مليون وحدة، مسجلةً بذلك أول ارتفاع لها منذ عامين.

وبإضافة تويوتا، انخفضت المبيعات العالمية المجمعة لثماني شركات يابانية كبرى لصناعة السيارات في السنة المالية المنتهية في مارس بنسبة 1.3% لتصل إلى 24.34 مليون وحدة. وشهدت شركتا سوزوكي موتور ودايهاتسو موتور نمواً أيضاً، بينما سجلت الشركات الخمس الأخرى - هوندا موتور، نيسان موتور، مازدا موتور، سوبارو، ميتسوبيشي موتورز - انخفاضاً.



ارتفعت مبيعات تويوتا في أمريكا الشمالية بنسبة 7.2% بفضل الطلب القوي على النسخ الهجينة من كامري وكورولا.

وسجلت سوزوكي ارتفاعًا في مبيعاتها العالمية بنسبة 2.4%، مدعومةً بالطلب القوي في الهند، سوقها الرئيسي. وزادت مبيعات دايهاتسو بنسبة 7.8% بفضل رواج طراز جديد أُطلق في يونيو/ حزيران من العام الماضي، لتتعافى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل فضيحة تزوير الشهادات التي تورطت فيها عام 2023.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

