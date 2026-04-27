اليابان ترفع التحذير الخاص بالزلازل اللاحقة لساحل ”سانريكو“ وتدعو للحذر المستمر

طوكيو - (جيجي برس)-- رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ومكتب مجلس الوزراء، يوم الاثنين، تحذيراً خاصاً بشأن احتمال وقوع زلزال لاحق قبالة محافظة هوكايدو الشمالية أو منطقة سانريكو شمال شرقي البلاد، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب قبالة سانريكو الأسبوع الماضي بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وكان التحذير قد حث سكان 182 مدينة وبلدة وقرية في سبع محافظات تمتد من هوكايدو إلى تشيبا (شرق طوكيو)، على الاستعداد للإخلاء الفوري عقب زلزال 20 أبريل، الذي بلغت شدته 5 ، وهي رابع أعلى درجة على مقياس الشدة الزلزالية الياباني.

وعلى الرغم من رفع التحذير في تمام الساعة الخامسة من مساء الاثنين، إلا أنه لا يزال يُطلب من السكان الاستعداد لزلزال ضخم محتمل. وقال كوتا إيوامورا، المسؤول البارز في مكتب مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي: ”إن رفع التحذير لا يعني أن وقوع زلزال كبير لم يعد ممكناً“.

وقد وقع زلزال 20 أبريل/نيسان عند الحدود بين صفيحة المحيط الهادئ والصفيحة القارية على طول خندق اليابان. وشهدت تلك المنطقة وقوع العديد من الزلازل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراوحت قوتها بين 6.0 و7.0 درجة على مقياس ريختر

يُذكر أن هذا التحذير من زلزال لاحق قد صدر لأول مرة في أعقاب الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7.5 درجة وضربت قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري شمال شرقي اليابان في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سجلت حينها شدة زلزالية وصلت إلى 6 على المقياس الياباني.