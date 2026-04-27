التسعير المزدوج: توجه ياباني جديد لفرض رسوم أعلى على السياح
طوكيو- (جيجي برس)-- عقد خبراء مفوضون من قبل وكالة السياحة اليابانية اجتماعاً يوم الاثنين للبدء في مراجعة نظام ”التسعير المزدوج“ للمواقع السياحية، وهو نظام يتم فيه تحديد رسوم لغير المقيمين، بما في ذلك السياح الأجانب، أعلى من الرسوم المفروضة على المقيمين.
وبناءً على هذه المناقشات، تعتزم الوكالة صياغة مبادئ توجيهية في وقت مبكر من العام المالي الحالي لمساعدة الحكومات المحلية والشركات في تحديد الرسوم.
وصرح مفوض وكالة السياحة اليابانية، شيغيكي موراتا، خلال الاجتماع قائلاً: ”في السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه نحو مراجعة الرسوم للمساعدة في الحفاظ على المحتوى السياحي وتعزيزه، ومعالجة مشكلة السياحة المفرطة. يمكن استخدام مثل هذه الحالات كمراجع للمرافق والخدمات السياحية الأخرى.“
وفي مارس/أذار الماضي، رفعت حكومة مدينة هيميجي في محافظة هيوغو غربي اليابان رسوم الدخول لقلعة هيميجي، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى 2,500 ين لغير المقيمين، بينما أبقت على السعر للمقيمين دون تغيير عند 1,000 ين.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)