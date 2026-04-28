الخطوط الجوية اليابانية تجرّب الأتمتة باستخدام الروبوتات

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الخطوط الجوية اليابانية وشركة GMO AI & Robotics Corp، التابعة لمجموعة GMO Internet Group Inc، عن إطلاق تجربة لاستخدام الروبوتات في أعمال المناولة الأرضية بمطار مطار هانيدا.

ومن المقرر أن تبدأ التجربة الشهر المقبل وتستمر نحو 3 سنوات، بهدف تقليل الاعتماد على العمالة البشرية وتخفيف الأعباء عن الموظفين، في ظل النقص الحاد في اليد العاملة في هذا المجال.

وخلال هذه التجربة، سيقوم روبوتان صينيّا الصنع بمهام مثل نقل الحاويات وفتح وإغلاق الرافعات التي تُثبّتها. كما تتضمن الخطط المستقبلية تطوير هذه الروبوتات للعمل بشكل مستقل، مما يتيح توسيع نطاق المهام التي يمكنها تنفيذها.

وتوظف الخطوط الجوية اليابانية نحو 4000 عامل في مجال المناولة الأرضية، وهي أعمال غالبًا ما تتم في مساحات ضيقة. ومن خلال إدخال الروبوتات، تسعى الشركة إلى معالجة نقص العمالة مع الاستفادة من البنية التحتية الحالية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)