اليابان: توقيف عشرات المتهمين في حملة دولية ضد استغلال الأطفال عبر الإنترنت

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، يوم الاثنين، أن الشرطة اتخذت إجراءات بحق 99 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 14 و72 عامًا، وذلك ضمن حملة دولية لمكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت.

وشمل هؤلاء 25 طالبًا في المرحلتين الإعدادية والثانوية، في قضايا تضمنت مشاركة صور ذات طابع جنسي لزملائهم مع أصدقائهم.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم أو التحقيق معهم 445 شخصًا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، في إطار هذه الحملة الدولية التي شاركت فيها اليابان إلى جانب سنغافورة، تايلاند، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، بروناي، وماليزيا. وكانت اليابان قد انضمت العام الماضي إلى إطار التعاون المعروف باسم عملية الحارس الإلكتروني.

وفي إحدى القضايا داخل اليابان، وبناءً على معلومات استخباراتية من سنغافورة، اتخذت الشرطة إجراءات ضد رجل يُشتبه في نشره مواد إباحية للأطفال عبر الإنترنت. كما قامت السلطات اليابانية بمشاركة معلومات استخباراتية حصلت عليها من خلال أنشطة الدوريات الإلكترونية مع نظرائها في الخارج.





