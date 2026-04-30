اليابان توصي باستبدال منظومات الإضاءة بالكامل قبل حظر الفلورسنت في 2027

طوكيو - (جيجي برس)-- أوصى المعهد الوطني الياباني للتكنولوجيا والتقييم بضرورة استبدال وحدة الإضاءة بالكامل، وليس المصباح فقط، عند التحول من مصابيح الفلورسنت إلى مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED).

وتأتي هذه التوصية في ظل تزايد حوادث انبعاث الدخان واندلاع الحرائق المرتبطة بوحدات الإضاءة الفلورسنت القديمة.

وتسعى اليابان إلى التخلص التدريجي من إنتاج وتصدير واستيراد مصابيح الفلورسنت بحلول نهاية عام 2027، نظرًا لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية، لاحتوائها على الزئبق، وهو مادة سامة قد تؤدي إلى اضطرابات عصبية مثل مرض ميناماتا.

في المقابل، تتميز مصابيح LED بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وعمر تشغيلي أطول مقارنةً بمصابيح الفلورسنت.

ورغم توجه الحكومة نحو التحول الكامل إلى إضاءة LED بحلول السنة المالية 2030، تشير البيانات إلى أن نسبة انتشارها بلغت 66.4% فقط من إجمالي الإضاءة المستخدمة حتى نهاية عام 2025، وفقًا لجمعية مصنعي الإضاءة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)