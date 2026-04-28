بدعم من تويوتا.. شركة أمريكية تبدأ تجارب السيارات الطائرة في سماء نيويورك

أخبار اليابان

نيويورك- (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”جوبي أفياشن“ (Joby Aviation)، وهي شركة أمريكية ناشئة مدعومة من شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور، يوم الاثنين أنها بدأت رحلات تجريبية لما يسمى بـ ”السيارات الطائرة“ في مدينة نيويورك.

وقد حلقت طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، المعروفة اختصاراً بـ (eVTOL)، بين مطار جون إف كينيدي الدولي ومنطقة مانهاتن.

وكانت تويوتا قد استثمرت 894 مليون دولار في هذه الشركة الناشئة، وشاركت في تطوير تصميمها وتكنولوجيا الكهرباء الخاصة بها.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، ستجري شركة ”جوبي أفياشن“ رحلات تجريبية للسيارة الطائرة هذا الأسبوع على طول مسارات رحلات الهليكوبتر الحالية في المدينة، حيث ستحمل الطيارين فقط دون ركاب.

وذكرت الشركة الناشئة أنها تهدف إلى بدء رحلات نقل الركاب باستخدام طائرات (eVTOL) في نيويورك وتكساس وولايات أخرى في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام