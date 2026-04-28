الحكومة اليابانية تدعو إلى وضع خطة لرفع تكاليف العلاج الطبي

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء إلى إعداد خطة لرفع نسبة المدفوعات التي يتحملها المرضى من كبار السن (70 عامًا فأكثر) من جيوبهم الخاصة، وذلك بهدف تخفيف العبء عن أقساط التأمين الصحي التي يتحملها جيل العاملين.

وخلال اجتماع للجنة فرعية تابعة لمجلس النظام المالي، وهو هيئة استشارية للوزارة، شددت على ضرورة توحيد هذه النسبة تدريجيًا لتصل في النهاية إلى 30%.

وتعتزم الحكومة تحديد التفاصيل الكاملة لهذه التعديلات بحلول نهاية السنة المالية 2026.

وبموجب نظام التأمين الصحي العام في اليابان، يتحمل الأشخاص دون سن 70 عامًا 30% من تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة بشكل عام، بينما يدفع من هم في سن 70 عامًا أو أكثر نسبة تتراوح بين 10% و20%، ما لم تكن دخولهم مماثلة لدخول الفئة العاملة، حيث تُطبق عليهم النسبة الأعلى.





