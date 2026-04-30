اليابان تواجه مخاوف متزايدة بعد بلاغات عن اعتداءات جنسية في مستشفيات

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح حكومي عن وقوع اعتداءات جنسية على المرضى في 15.5% من المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في اليابان.

أُجري هذا المسح، وهو الأول من نوعه، من قِبل وكالة شؤون الأطفال والأسر، عبر الإنترنت بين ديسمبر/ كانون الأول 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026، بهدف رصد الوضع الفعلي للاعتداءات الجنسية التي يرتكبها الأطباء والممرضون وغيرهم من العاملين ضد المرضى، بمن فيهم الأطفال. ومن بين 5000 مؤسسة شملها المسح، قدمت 1113 مؤسسة إجابات صالحة.

وأُعلنت نتائج المسح يوم الثلاثاء.

ومن بين المرافق التي أبلغت عن حالات اعتداء جنسي، أكدت 34% منها وقوع حوادث تضمنت ملامسة جسدية، وتجسسًا، وأفعالًا أخرى. وشكّلت الفئة العمرية من 19 إلى 39 عامًا 66.7% من الضحايا، بينما شكّل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية 3.3%.

وينتمي العديد من العاملين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات إلى أقسام الطب النفسي الجسدي والطب النفسي أو أقسام الطب الباطني. وقع حوالي نصف الحوادث خلال التفاعلات الفردية بين المرضى والموظفين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)