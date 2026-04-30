اليابان: عجز متصاعد يهدد استدامة التأمين الصحي في الشركات الكبرى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن الاتحاد الوطني لجمعيات التأمين الصحي أن أكثر من 70% من جمعيات التأمين الصحي التي تضم موظفين من الشركات اليابانية الكبرى وعائلاتهم ستواجه عجزًا في السنة المالية 2026.

وأضاف الاتحاد، يوم الثلاثاء، أن إجمالي عجز جمعيات التأمين الصحي في جميع الشركات الكبرى الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027 سيبلغ 289 مليار ين، وذلك نتيجة لزيادة المساهمات في الرعاية الطبية لكبار السن. ويبلغ عدد الجمعيات المتوقع أن تواجه عجزًا 1010 جمعيات.

وقد حُسبت هذه التقديرات لجميع الجمعيات الأعضاء البالغ عددها 1364 جمعية بناءً على بيانات من 1362 جمعية استجابت لاستبيان الاتحاد.



يُقدّر عبء إعانات رعاية الأطفال، بموجب برنامج أُطلق في السنة المالية 2026 كإجراء لدعم معدل المواليد المنخفض في البلاد، بـ 13,711 ينًا يابانيًا للفرد.

وتُقسّم أقساط التأمين الصحي ونفقة الطفل بالتساوي بين أصحاب العمل والموظفين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)