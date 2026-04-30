احتفالٌ بالذكرى المئوية لعصر شووا في طوكيو

طوكيو - (جيجي برس)-- أقامت الحكومة اليابانية احتفالاً بمناسبة الذكرى المئوية لبداية عصر شووا عام 1926 في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو يوم الأربعاء، الموافق ليوم شووا، وهو عطلة وطنية.

وفي كلمتها خلال الاحتفال، استعرضت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تاريخ عصر شووا قائلةً: ”ألم يحن الوقت لنتعلم من أسلافنا الذين عاشوا عصر شووا المضطرب، وتجاوزوا الحرب والكوارث العديدة، وزرعوا الأمل، وأن نخوض بشجاعة التحديات الجديدة؟“

حضر الاحتفال الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، إلى جانب نحو 5620 شخصاً، من بينهم رئيسا مجلسي البرلمان الياباني (الدايت)، ورئيس المحكمة العليا، وممثلون عن مختلف القطاعات.

قال تاكايتشي: ”شهدت فترة شووا تغيرات غير مسبوقة، كالحرب ونهايتها، وإعادة الإعمار، والنمو الاقتصادي السريع. وفي هذه المناسبة، أودّ أن أتأمل في المستقبل، مستذكراً حقبة شووا، ومُقدِّراً ثقل تقاليد اليابان وتاريخها“.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن اليابان تواجه حالياً انخفاضاً في معدل المواليد والسكان، وارتفاعاً في الأسعار، وأشدّ بيئة أمنية قسوة منذ الحرب العالمية الثانية. وأكدت قائلة: ”إنّ الدولة التي لا تواجه التحديات لا مستقبل لها. والسياسة التي تسعى فقط إلى الحماية لن تُولِّد الأمل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)