ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز لأول مرة منذ اندلاع الحرب

إسطنبول - (جيجي برس)-- أفادت معلومات، يوم الأربعاء، بأن ناقلة نفط خام تابعة لشركة إيديميتسو تانكر، وهي ذراع النقل البحري لشركة إيديميتسو كوسان اليابانية، عبرت مضيق هرمز في طريقها إلى اليابان.

وكان على متن الناقلة ثلاثة مواطنين يابانيين.

وتُعد هذه أول ناقلة نفط تغادر مضيق هرمز متجهة مباشرة إلى اليابان منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/ شباط.

وفي منشور عبر منصة إكس، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي عبور سفينة مرتبطة باليابان للمضيق بسلام، ووصفت ذلك بأنه تطور إيجابي، لا سيما من حيث سلامة المواطنين اليابانيين.

وأضافت أنها ستواصل مطالبة إيران بضمان حرية وأمن الملاحة لجميع السفن عبر هذا الممر البحري الحيوي لنقل النفط.

ولا تزال أكثر من 40 سفينة مرتبطة باليابان عالقة في الخليج الفارسي حتى الآن.





