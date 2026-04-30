حادث صادم في طوكيو رجل يعتدي على طلاب بمطرقة ثم يهرب

طوكيو - (جيجي برس)-- لا يزال رجل يبلغ من العمر 44 عامًا هاربًا، بعدما هاجم طالبين من مدرسة ثانوية بمطرقة في منطقة فوسا بطوكيو يوم الأربعاء، ثم رشّ سائلًا على رجال الشرطة الذين استجابوا للحادث.

وأفاد شاهد عيان بوقوع الهجوم في شارع بمنطقة سكنية تقع على بعد نحو 700 متر شمال غرب محطة فوسا، حوالي الساعة 7:20 صباحًا يوم الأربعاء. وأُصيب خمسة أشخاص، بينهم طالبان تعرضا لكسر في قاع محجر العين اليسرى.

وتواصل شرطة العاصمة طوكيو تحقيقاتها للعثور على المهاجم، المشتبه في محاولته القتل.

ووفقاً لمركز الشرطة، قامت والدة الرجل قبيل الحادثة بتوجيه توبيخ لسبعة طلاب ثانويين كانوا يتجمعون في الشارع القريب من المنزل. ورغم استجابة الطلاب بقولهم ”سنلتزم الهدوء“ وبقائهم في المكان، إلا أن الرجل هجم عليهم وبيده مطرقة.

وعقب مهاجمته الطلاب، عاد الرجل إلى منزله، ثم أشهر سكينًا عند وصول رجال الشرطة، قبل أن يرشهم بسائل أصفر.

وذكرت مصادر في التحقيق أن مراجعة كاميرات المراقبة لاحقاً أظهرت أن الرجل فر من الباب الخلفي للمنزل مستغلاً حالة الارتباك التي أصابت أفراد الشرطة بعد قيامه برش السائل للمرة الثانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)