وزير الحرب الأمريكي يؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعرب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن دعمه لخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك في وثيقة قُدّمت قبل جلسة استماع في الكونغرس يوم الأربعاء.

وقال هيغسيث في الوثيقة المُقدّمة إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: ”تُدرك اليابان بوضوح التهديدات التي تواجهنا جميعًا، وقد أشارت إلى أنها سترفع الإنفاق الدفاعي وتُوجّه استثماراتها وفقًا لذلك. وسنواصل حثّ طوكيو والعمل معها في هذا الشأن“.

ووصف وزير الحرب إسرائيل، كوريا الجنوبية، بولندا، فنلندا ودول البلطيق بأنهم ”حلفاء مثاليون“، لكنه لم يذكر اليابان ضمنهم.

وفي استراتيجيتها للدفاع الوطني التي نُشرت في يناير/ كانون الثاني، عرّفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء المثاليين بأنهم الدول التي تُلبّي مستويات الإنفاق الدفاعي اللازمة، واقتصرت على ذكر إسرائيل فقط.

وتطالب إدارة ترامب الحلفاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي، واصفةً هذا الهدف بأنه ”معيار عالمي جديد للإنفاق الدفاعي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)