تراجع الين والسندات والأسهم اليابانية وسط اضطرابات الشرق الأوسط

طوكيو - (جيجي برس)-- تراجع الين والسندات الحكومية اليابانية والأسهم صباح الخميس، عقب إغلاق الأسواق بمناسبة عطلة وطنية، وسط تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

واقتربت العملة اليابانية من 160.50 ينًا للدولار في الساعات الأولى من الصباح، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ نحو عام وتسعة أشهر. وعند الظهر، بلغ سعر الدولار 160.34-160.34 ينًا، مرتفعًا من 159.51-159.54 ينًا في الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء. أما اليورو، فبلغ 1.1666-1667 دولارًا، منخفضًا من 1.1697-1698 دولارًا، وبلغ 187.08-187.08 ينًا، مرتفعًا من 186.58-186.08 ينًا.



في تداولات السندات بين المتعاملين، بلغ عائد أحدث إصدار من سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لأسعار الفائدة طويلة الأجل في اليابان، 2.520%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1999. وتتحرك أسعار السندات وعوائدها بشكل عكسي.

وفي بورصة طوكيو، أغلق مؤشر نيكي 225 جلسة الصباح عند 59,304.62 نقطة، بانخفاض قدره 612.84 نقطة، أو 1.02%، عن إغلاق يوم الثلاثاء. وانخفضت أسعار أكثر من 80% من أسهم القسم الرئيسي في بورصة طوكيو خلال الصباح.

وفي سوق العملات، شهدت العملة الأمريكية إقبالاً على الشراء في ظل حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)