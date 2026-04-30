رجل من طوكيو مطلوب للعدالة بعد اعتداء بمطرقة على طلاب

طوكيو - (جيجي برس)-- أدرجت شرطة طوكيو رجلاً يبلغ من العمر 44 عامًا على قائمة المطلوبين يوم الخميس، بعد يوم من اعتدائه على طالبين في المرحلة الثانوية بمطرقة ورشه سائلاً على ضباط الشرطة الذين استجابوا للحادث في مدينة فوسا بطوكيو.

تُجري إدارة شرطة العاصمة تحقيقًا لمعرفة مكان وجود تيرويوكي تاكاباياشي للاشتباه في محاولته القتل.

يبلغ طول المشتبه به حوالي 173 سم، وهو ذو بنية قوية، ويرتدي سترة رياضية رمادية وبنطالًا رياضيًا، ويحمل حقيبة سوداء.

تبحث إدارة شرطة العاصمة عن المشتبه به في طوكيو والمحافظات المجاورة، وتطلب من الناس تقديم أي معلومات.

يُشتبه في أن تاكاباياشي ضرب طالبًا في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا عدة مرات بمطرقة على وجهه في مطعم شواء "ياكينيكو" أمام منزله بين الساعة 7:15 و7:25 صباحًا يوم الأربعاء. وقع الحادث في منطقة سكنية على بعد حوالي 700 متر شمال غرب محطة جي أر فوسا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)