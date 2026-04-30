【فيديو】كأنه حقيقي… عالم رون مويك الغامض يصل إلى طوكيو لأول مرة

يستضيف متحف موري للفنون معرضًا لأعمال الفنان الأسترالي رون مويك، بتنظيم مشترك مع مؤسسة كارتييه للفن المعاصر، والذي يُعرف بمنحوتاته الواقعية ذات الطابع الغامض. وبعد محطات في باريس وميلانو وسيؤول، يصل المعرض إلى طوكيو ليضم 11 عملًا فنيًا، من بينها تماثيل بشرية ضخمة مُجسّدة بدقة لافتة، توحي وكأنها على وشك الحركة في أي لحظة.

اشتهر مويك بإعادة تعريف فن النحت التجسيدي من خلال مهارته الحرفية الاستثنائية وحساسيته العاطفية العميقة. تستكشف أعماله، التي تتباين أحجامها بشكل ملحوظ، موضوعات الضعف والوحدة والصمود، فضلًا عن هشاشة الوجود الإنساني وتعقيده. وكل منحوتة هي ثمرة شهور—وأحيانًا سنوات—من الملاحظة الدقيقة والتأمل، ما يمنحها حضورًا يجمع بين الواقعية المفرطة وغموض هادئ.

ويقدّم المعرض نظرة شاملة على تطور أعماله، من بينها العمل الضخم ”الكتلة“، وهو تركيب غامر يتألف من 100 جمجمة عملاقة أُعيد تشكيلها بما يتناغم مع هندسة المتحف.

يستمر المعرض من 29 أبريل/نيسان حتى 23 سبتمبر/أيلول. وتبلغ أسعار التذاكر 2300 ين للبالغين، و1400 ين لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، و2000 ين لكبار السن، مع توفرها في شباك التذاكر خلال أيام الأسبوع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)