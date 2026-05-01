نجم التنس الياباني نيشيكوري يعلن اعتزاله

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن نجم التنس الياباني المحترف كي نيشيكوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، اعتزاله المنافسات بنهاية هذا الموسم.

ويبلغ نيشيكوري من العمر 36 عامًا، وقد سبق أن وصل إلى المركز الرابع عالميًا في تصنيف فردي الرجال، وحقق 12 لقبًا في بطولات التنس، وهو رقم قياسي للاعب ياباني. غير أن مسيرته في السنوات الأخيرة تأثرت بسلسلة من الإصابات.

وقال في منشور له: ”بالنظر إلى مسيرتي حتى هذه اللحظة، أستطيع أن أقول بكل فخر إنني بذلت قصارى جهدي“.



وُلد نيشيكوري في محافظة شيماني غرب اليابان، وبدأ ممارسة التنس في سن الخامسة، قبل أن ينضم في سن الثالثة عشرة إلى أكاديمية IMG في ولاية فلوريدا، وهي من أبرز مراكز التدريب الرياضي في العالم.

احترف نيشيكوري اللعبة عام 2007، وحقق أول ألقابه في بطولة بطولة ديلراي بيتش الدولية للتنس عام 2008، عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجيى برس)