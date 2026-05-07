اليابان تسمح ببيع وسائل منع الحمل الطارئة دون وصفة طبية لكن التحديات مستمرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- لا تزال العقبات النفسية والمالية تشكل تحديًا كبيرًا أمام طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في اليابان للحصول على وسائل منع الحمل الطارئة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء بيعها في الأسواق.

وتُسهم وسائل منع الحمل الطارئة بدرجة كبيرة في الحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه عند تناولها بعد الجماع مباشرة.

وبعد موافقة وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، بدأت الصيدليات في 2 فبراير/شباط بيع حبوب نورليفو، التي تنتجها دايتشي سانكيو للرعاية الصحية، لتصبح أول وسيلة منع حمل طارئة تُباع دون وصفة طبية في اليابان. ولا يوجد حد أدنى للعمر لشرائها، كما لا تُشترط موافقة الوالدين.

ومع ذلك، يُطلب من المشترِيات تلقي شرح من الصيادلة حول طريقة استخدام الحبوب، إلى جانب تناولها داخل الصيدلية أمامهم.

لكن بعض الصيدليات تفتقر إلى المساحات التي تضمن الخصوصية، ما يشكل عبئًا نفسيًا على طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية اللواتي قد لا يرغبن في اطلاع الآخرين على حياتهن الجنسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)