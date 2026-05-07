تصاعد الانتقادات على مواقع التواصل لإصلاح نظام إعادة المحاكمة في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تحليل أجرته وكالة جيجي برس تزايدًا في المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد موقف وزارة العدل اليابانية بشأن تعديلها المقترح لقانون الإجراءات الجنائية، بهدف إصلاح نظام إعادة المحاكمة في اليابان.

وجذب الموضوع اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل عقب تطور غير معتاد يتعلق بمشروع القانون، الذي يسمح للمدعين العامين بالطعن في قرارات بدء إعادة المحاكمة.

وخلال جلسة العرض التمهيدي الأخيرة لمشروع القانون داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، واجه المشروع اعتراضات حادة، بل وموجة غضب من بعض المشرعين. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش خلال الفترة المقبلة، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تمرير التعديل في أقرب وقت ممكن.

واستخدمت جيجي برس أداة تحليل مواقع التواصل الاجتماعي ”براندواتش“ لرصد المنشورات على منصة إكس، والتي تضمنت كلمات مثل ”إعادة المحاكمة“ و”قانون إعادة المحاكمة“، بما في ذلك المنشورات المعاد نشرها.

وخلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 أبريل/نيسان، بلغ إجمالي عدد هذه المنشورات 149,293 منشورًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)