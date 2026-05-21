الشباب الياباني يعبرون عن أنفسهم عبر أزياء تتحدى القوالب التقليدية

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد اليابان، لا سيما بين أبناء جيل زد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا، انتشار صيحات أزياء تُعبّر عن الفردية بعيدًا عن القوالب الجندرية التقليدية، مثل استخدام الرجال للمظلات الشمسية وارتداء النساء لربطات العنق.

وفي ظل هذا التوجه، تسعى شركات الملابس اليابانية إلى توسيع تشكيلات منتجاتها وتطوير بيئات متاجرها بما يتماشى مع الأذواق الجديدة.

ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت شركة ”أوياما تريدينغ“، إحدى كبرى شركات الملابس الرجالية في اليابان، ربطة عنق نسائية تحمل اسم ”سكيني تاي“، تتميز بأنها أرفع وأقصر من ربطات العنق الرجالية التقليدية، مع عقدة أصغر حجمًا. كما تعرض الشركة بدلات يمكن ارتداؤها من قبل الجنسين في أقسام الرجال والنساء داخل متاجرها.

وكانت الشركة قد أجرت خلال العام الماضي استطلاعًا شمل نحو 850 مستخدمة لتطبيقها الإلكتروني، حيث أبدت نحو نصف المشاركات اهتمامًا بالأزياء المصممة للرجال. وأوضح أحد مسؤولي الشركة أن الملابس الرجالية تحظى بشعبية متزايدة بين الشابات.

ومع تراجع أعداد الأشخاص الذين يرتدون البدلات الرسمية في بيئات العمل، تسعى "أوياما تريدينغ" إلى استقطاب طلب جديد من الزبونات، خاصة من فئة جيل زد الباحثة عن أساليب تعبير أكثر حرية وتنوعًا في الموضة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)