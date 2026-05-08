اليابان تتجه إلى أعماق البحار لتأمين المعادن الأرضية النادرة

طوكيو- (جيجي برس)-- تعمل الحكومة اليابانية على مواجهة تحدي استخراج المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، من قاع البحر المحيط بجزيرة ميناميتوريشيما النائية في المحيط الهادئ، في إطار سعيها لتحقيق إنتاج محلي لهذه الموارد الاستراتيجية مستقبلًا.

ويُعد تأمين المعادن الحيوية قضية بالغة الأهمية بالنسبة لليابان، التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية. وفي فبراير/شباط الماضي، نجحت اليابان في جمع عينة تجريبية من الطين الغني بالعناصر الأرضية النادرة من عمق 6000 متر تحت سطح البحر بالقرب من الجزيرة التابعة لقرية أوغاساوارا في طوكيو.

ورغم أن الحكومة تستهدف بدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2028 كأقرب موعد ممكن، فإنها لا تزال تواجه تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين أهمية المشروع للأمن الاقتصادي وجدواه الاقتصادية.

ويُعتقد بوجود موارد معدنية غنية في قاع المحيط المحيط بميناميتوريشيما، من بينها قشور غنية بالكوبالت وعقيدات المنغنيز، وهما معدنان يُستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما تم التأكد من وجود طين يحتوي على عناصر أرضية نادرة وثقيلة مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، فيما تدفع الحكومة باتجاه تسريع تطوير هذه الموارد. ويُستخدم النيوديميوم والديسبروسيوم في تصنيع المحركات عالية الأداء الخاصة بالسيارات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)