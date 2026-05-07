الشرطة تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق أب متهم في قضية قتل ابنه بالتبني في اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- أصدرت الشرطة يوم الأربعاء مذكرة توقيف جديدة بحق رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 11 عامًا، والذي عُثر على جثته في منطقة غابات بمدينة نانتان بمحافظة كيوتو، غرب اليابان، في أبريل/نيسان الماضي.

ويُشتبه في أن الأب، الذي أُلقي القبض عليه في 16 أبريل/نيسان للاشتباه في التخلي عن جثة ابنه، يوكي أداتشي، قد أقدم على قتله داخل حمام عام في المدينة، على بُعد نحو كيلومترين من منزلهما، صباح يوم 23 مارس/آذار.

ونقلت مصادر التحقيق عن المشتبه به اعترافه بالتهمة، إذ قال: ”قتلت يوكي خنقًا بكلتا يديّ“.

وأضافت المصادر أن الأب، خلال استجواب طوعي قبل اعتقاله الأول، أفاد بأنه دخل في مشادة كلامية مع ابنه، وأنه خنقه بدافع الغضب اللحظي.

وبحسب شرطة محافظة كيوتو، فإن المشتبه به هو الأب بالتبني للطفل المسجل في سجل العائلة. ويُشار إلى أن اسمي الأب والابن متطابقان في الكتابة الإنكليزية، لكنهما يختلفان في النطق والكتابة باللغة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)