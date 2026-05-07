وزارة الصحة اليابانية تؤكد انخفاض خطر انتشار فيروس هانتا

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية يوم الأربعاء أن خطر انتشار فيروس هانتا في اليابان عبر العدوى المباشرة بين الأشخاص يُعد منخفضًا، حتى في حال دخول ركاب مصابين من سفينة سياحية ارتبطت بتفشٍّ حديث للفيروس إلى البلاد.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التزام الهدوء، عقب وفاة ثلاثة أشخاص في حادثة يُشتبه بأنها ناجمة عن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. وكان بين ركاب السفينة مواطن ياباني.

وينتقل فيروس هانتا بشكل رئيسي عبر فضلات القوارض المصابة. وبحسب الوزارة، قد يسبب الفيروس بعد الإصابة أعراضًا مثل الحمى والسعال، فيما تتراوح نسبة الوفيات بين 40% و50%.

وأوضحت الوزارة أن انتقال العدوى من شخص إلى آخر سُجل فقط في حالات محدودة لبعض أنواع الفيروس، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل اليابان حتى الآن.

كما تواصل الوزارة تحذير المسافرين عبر مراكز الحجر الصحي من مخاطر الفيروس، وتحث الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض صحية غير معتادة على التحقق مما إذا كانوا قد خالطوا قوارض في السابق، وطلب الرعاية الطبية عند الحاجة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)