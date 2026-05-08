مؤشر نيكي الياباني يسجل أعلى مستوى في تاريخه على الاطلاق

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو عند 62833.84 نقطة، مرتفعًا بمقدار 3320.72 نقطة، أو ما يعادل 5.57% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي، بعدما تجاوز خلال التداولات مستوى 63 ألف نقطة لفترة وجيزة مع صعوده بأكثر من 3500 نقطة في فترة ما بعد الظهر. وكان الرقم القياسي السابق لأكبر ارتفاع يومي قد بلغ نحو 3217 نقطة، وسُجل في 6 أغسطس/آب 2024.

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بمقدار 111.76 نقطة، أي بنسبة 3.00%، ليغلق عند 3840.49 نقطة.

وجاءت القفزة الكبيرة في الأسهم اليابانية بعد عطلة استمرت خمسة أيام في اليابان حتى يوم الأربعاء، حيث استأنفت بورصة طوكيو تداولاتها على وقع المكاسب التي سجلتها الأسهم الأمريكية خلال الليلة السابقة، مدفوعة بتقارير إعلامية أشارت إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بينهما.

كما عزز تراجع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ما ساهم في دعم موجة الصعود القوية في السوق اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)