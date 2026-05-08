سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية جديدة من لكزس تجمع الفخامة والرحابة

آيتشي - (جيجي برس)-- كشفت تويوتا موتور يوم الخميس عن لكزس TZ، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية بثلاثة صفوف من المقاعد ضمن علامة لكزس الفاخرة، والمقرر طرحها في اليابان خلال شتاء عام 2026.

ويزيد طول السيارة الجديدة على خمسة أمتار، وتتميز بمقصورة داخلية واسعة، إلى جانب ما وصفته تويوتا بأنه أعلى مستوى من الهدوء بين سيارات لكزس الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووفقًا للشركة، يبلغ مدى السير نحو 620 كيلومترًا بالشحنة الواحدة وفقًا لمعايير الاختبار اليابانية. كما يمكن، باستخدام الشحن السريع، إعادة شحن البطارية إلى 80% من سعتها خلال نحو 35 دقيقة، مع دعم معايير الشحن المعتمدة في اليابان والصين وأمريكا الشمالية وأوروبا.

ولم تكشف الشركة بعد عن السعر الرسمي للسيارة.

وقال سيمون همفريز، كبير مسؤولي العلامات التجارية في تويوتا، إن سيارة TZ توفر "مساحة داخلية تشبه الصالة، حيث يحظى جميع الركاب بالشعور نفسه بالفخامة بغض النظر عن الصف الذي يجلسون فيه".









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)