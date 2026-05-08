اليابان: اعترافات جديدة في قضية الأب المتهم بقتل ابنه في كيوتو

كيوتو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر تحقيقية يوم الجمعة بأن الطفل البالغ من العمر 11 عامًا من مدينة نانتان بمحافظة كيوتو أخبر والده بالتبني، يوكي أداتشي، قبل مقتله مباشرة، بأن أداتشي ليس والده الحقيقي.

ووفقًا للمصادر، أشار أداتشي، المشتبه به في قتل الطفل، إلى هذه العبارة خلال مقابلة طوعية مع المحققين قبل اعتقاله في أبريل/نيسان.

كما قال المشتبه به، البالغ من العمر 37 عامًا، للمحققين إنه شعر بالغضب من كلام ابنه، وقام بخنقه بدافع اللحظة.

وكان الضحية، يوكي، طالبًا في مدرسة سونوبي الابتدائية. ويُذكر أن اسمَي الأب والطفل متطابقان في التهجئة الإنكليزية، لكنهما يختلفان في الكتابة والنطق باللغة اليابانية.

وبحسب مصادر، من بينها معارف العائلة، فإن أداتشي تزوج والدة الطفل العام الماضي، ثم بدأ الثلاثة العيش معًا بعد أن تبنى الصبي رسميًا.

وأفادت المصادر بأن المشتبه به قال للشرطة إنه اصطحب يوكي بسيارته إلى المدرسة صباح يوم الحادث، لكنه لم يُنزله هناك، بل أخذه إلى دورة مياه عامة حيث قتله.

وكان قد ذكر خلال جلسة استجواب طوعية قبل اعتقاله الأول أنه فقد أعصابه بعد أن قال له الطفل: ”أنت لست والدي الحقيقي“.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والدوافع المحتملة وراء ارتكابها، بما في ذلك طبيعة العلاقة بين الأب والطفل.





