مجموعة سوني تتوقع تسجيل أرباح صافية قياسية في السنة المالية 2026

طوكيو - (جيجي برس)-- توقعت مجموعة سوني يوم الجمعة تحقيق أرباح صافية قياسية خلال السنة المالية 2026، التي بدأت في أبريل/نيسان، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات الألعاب والموسيقى والترفيه.

وتتوقع المجموعة اليابانية العملاقة في مجالي التكنولوجيا والترفيه ارتفاع صافي أرباحها الموحدة بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة المالية 2025، ليصل إلى 1.16 تريليون ين.

كما توقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 1.6 تريليون ين، بزيادة 10.5%، في حين يُتوقع أن تبلغ الإيرادات 12.3 تريليون ين، بانخفاض طفيف نسبته 1.4%.

وخلال السنة المالية 2025، المنتهية في مارس/آذار الماضي، سجلت سوني صافي ربح بلغ 1.0308 تريليون ين، بانخفاض 3.4% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13.4% إلى 1.4475 تريليون ين، مع إيرادات بلغت 12.4796 تريليون ين، بزيادة 3.7%.

كما تكبدت الشركة خسارة بقيمة 44.9 مليار ين نتيجة إلغاء خطة إطلاق سيارة كهربائية بالتعاون مع هوندا موتور.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)