وزيرا خارجية اليابان والمغرب يتفقان على تعزيز العلاقات بينهما

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، يوم الجمعة، على تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو، اتفق الوزيران على العمل معًا لبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة في مجال صخور الفوسفات، وهي مادة تُستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية وأشباه الموصلات. ويُعد المغرب، الواقع في شمال أفريقيا، من أغنى دول العالم بهذه الموارد، إذ يمتلك نحو 70% من الاحتياطي العالمي لصخور الفوسفات.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأصدر موتيغي وبوريطة بيانًا مشتركًا تضمّن الاتفاق على ”إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاستراتيجي“ بين البلدين من خلال عقد مشاورات سياسية دورية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)