جماعة من السكان الأصليين تسعى لاستعادة رفات أجدادها في اليابان

سابورو - (جيجي برس)-- رفعت جماعة من شعب الأينو في هوكايدو شمال اليابان دعوى قضائية تطالب بإعادة رفات 279 من أجدادهم، والمحفوظة في منشأة حكومية، إلى أحفادهم.

وقد رُفعت الدعوى يوم الجمعة أمام محكمة سابورو الجزئية من قبل جماعة من أحفاد الأينو المقيمين في مستوطناتهم التقليدية المعروفة باسم ”كوتان“ في بلدة شينهيداكا والمناطق المجاورة. وكانت الجماعة، التي تُعرف باسم ”قبيلة شيبشاري أينو“، قد تأسست عام 2019.

وتُحفظ الرفات المعنية داخل منشأة تذكارية تابعة لـالمتحف الوطني للأينو وحديقة أوبوبوي، والتي تشرف عليها وزارة الأراضي اليابانية.

وذكر المدعون في الدعوى أن شعب الأينو يتبع تقليدًا يقوم على إقامة الجنازات والدفن داخل مستوطنات ”كوتان“، مؤكدين أنهم لا يؤمنون بمفهوم الملكية الفردية لرفات الموتى.

وأضافوا أن القانون الدولي يعترف بحق مستوطنات ”كوتان“ في رعاية هذه الرفات، وأن هذا الحق يعود إليهم بصفتهم من أحفاد أصحاب الرفات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)