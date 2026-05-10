سوني و«تي إس أم سي» تتعاونان لتطوير جيل جديد من مستشعرات الصور

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت مجموعة سوني اليابانية، يوم الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة «تي إس أم سي»، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وإنتاج جيل جديد من مستشعرات الصور.

وستبحث الشركتان إمكانية تأسيس مشروع مشترك تمتلك فيه مجموعة سوني حصة الأغلبية، إلى جانب إضافة خطوط جديدة للتطوير والإنتاج في مصنع أشباه الموصلات التابع لها بمدينة كوشي في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان.

وكانت شركة Sony Semiconductor Solutions، الذراع المتخصصة في تصنيع الرقائق ضمن مجموعة سوني، قد وقّعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «تي إس أم سي» بشأن هذه الشراكة الاستراتيجية.

ويهدف التحالف إلى الجمع بين خبرات سوني في تصميم مستشعرات الصور وتقنيات «تي إس أم سي» المتقدمة في تصنيع الرقائق، بما يدعم التوسع في قطاعات واعدة تشمل أنظمة القيادة الذاتية والروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقال هيروكي توتوكي، رئيس مجموعة سوني ومديرها التنفيذي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الأعمال في اليوم نفسه: ”يمثل هذا جزءًا من جهودنا لترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال مستشعرات الصور“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)