منتجات ”نيكوبف“ غير المرخصة للتدخين الإلكتروني تنتشر بين الشباب الياباني

أوساكا - (جيجي برس)-- تشهد أجهزة التدخين الإلكتروني المحتوية على النيكوتين، والمعروفة في اليابان باسم ”نيكوبف“، انتشارًا متزايدًا بين فئة الشباب، رغم أنها غير مرخصة ويُحظر بيعها داخل البلاد.

ويحذر خبراء من أن هذه الأجهزة، التي تعمل على تسخين سائل منكّه يحتوي على النيكوتين لإنتاج بخار يُستنشق، قد تشكل ”مدخلًا لتعاطي المخدرات غير المشروعة“.

وقال شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يعمل بدوام جزئي في منطقة مينامي بوسط أوساكا، بينما كان يحمل جهاز ”نيكوبف“ بنكهة العنب: ”ما يعجبني فيه أنه لا يخلّف تقريبًا أي رائحة دخان، ويمكنني استخدامه داخل غرفتي“.

وأوضح الشاب أنه بدأ باستخدام الجهاز قبل نحو عام بعد أن تلقاه هدية من أحد أصدقائه، مضيفًا: ”أحب طعمه المنعش، ولم أكن أعلم أن إعطاء سجائر النيكوتين للآخرين يُعد أمرًا غير قانوني“.

من جانبه، قال طالب جامعي: ”إنها أرخص من السجائر المسخنة، كما أن انتشارها الواسع جذبني إليها. كثيرون ممن حولي يستخدمون أجهزة النيكوتين الإلكترونية“.









