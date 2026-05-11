اليابان تدرس تصنيف الصين ”تهديدًا“ في وثائق رئيسية

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم اليابان دراسة إمكانية تصنيف الصين على أنها ”تهديد“ ضمن المراجعة المقبلة لوثائقها الأمنية الرئيسية الثلاث، والمقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

وشهدت العلاقات بين البلدين الآسيويين تصاعدًا ملحوظًا في التوتر منذ تصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي أمام البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بشأن احتمال وقوع حالة طوارئ في تايوان.

ومن المرجح أن يزداد التوتر إذا استخدمت الحكومة اليابانية تعبيرات أكثر حدة من تلك الواردة في النسخة الحالية من كل من استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية، التي صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويتبنى بعض أعضاء الحزب الحاكم موقفًا متشددًا تجاه الصين، في حين يدعو آخرون إلى نهج أكثر حذرًا يأخذ في الاعتبار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد ذكر، في مقترح قُدِّم قبيل مراجعة عام 2022، أن الأنشطة العسكرية الصينية ينبغي أن تُصنَّف على أنها ”تهديد أمني خطير“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)