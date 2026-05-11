الإبلاغ عن رائحة غريبة في قطار قرب طوكيو ونقل امرأة إلى المستشفى

كاناغاوا - (جيجي برس)-- اشتكى ركاب أحد القطارات في محافظة كاناغاوا المجاورة لطوكيو، يوم الأحد، من انبعاث رائحة غريبة داخل العربة، فيما نُقلت امرأة إلى المستشفى.

وفي حوالي الساعة 4:35 مساءً، تلقت إدارة الإطفاء بلاغًا طارئًا يفيد بأنه تم رش مادة مجهولة داخل قطار كان يسير بين محطتي يوكوهاما ومحطة كاواساكي على خط خط توكايدو.

وتوجه عناصر من شرطة محافظة كاناغاوا ورجال الإطفاء إلى محطة كاواساكي، حيث أفاد عدد من الركاب بأنهم شعروا برائحة غريبة داخل القطار.

ونُقلت راكبة في الثلاثينيات من عمرها إلى أحد مستشفيات مدينة كاواساكي بعد أن اشتكت من ألم في الحلق، فيما يُعتقد أن حالتها طفيفة.

ولم يشاهد أي من الركاب عملية رش لمادة داخل القطار، كما لم تُسفر فحوصات الغاز التي أجراها رجال الإطفاء عن اكتشاف أي مواد خطرة. ومع ذلك، قال بعض الركاب إن الرائحة كانت تشبه رائحة الفلفل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)