【فيديو】تفتح الورد في حديقة كيو فوروكاوا القديمة

تشهد حديقة ”كيو فوروكاوا“ الواقعة في حي كيتا بالعاصمة طوكيو حالياً ذروة موسم الورود الربيعية. وتعد الحديقة موطناً لنحو 100 نوع و200 شتلة من الورود، بما في ذلك الأصناف الشهيرة مثل صنف ”سندريلا“.

ووفقاً للتقارير، فإن جميع الأنواع المزروعة تقريباً قد تفتحت في الوقت الحالي، مما يضفي جمالاً خاصاً على الحديقة. ومن المتوقع أن يستمر موسم الذروة لهذا العام حتى نهاية شهر يونيو/حزيران تقريباً.