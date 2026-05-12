ضربة للمنتخب الياباني بإصابة ميتوما قبل المونديال

طوكيو - (جيجي برس)-- تعرض نجم كرة القدم الياباني، كاورو ميتوما، لإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، مما شكل ضربة قوية للمنتخب الياباني قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس العالم هذا العام.

ويُعتقد أن ميتوما، لاعب خط الوسط في نادي برايتون، قد تعرض لشد عضلي، مما قضى على فرص مشاركته في البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني ”لا تبدو الإصابة بسيطة“. ومن المقرر أن يعلن مورياسو عن تشكيلة المنتخب لكأس العالم يوم الجمعة.



يُشكّل غياب ميتوما عن كأس العالم تحديًا كبيرًا للمدرب في اختيار لاعب الجناح الأيسر، بعد إصابة زميليه اليابانيين، تاكومي مينامينو لاعب موناكو الفرنسي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي العام الماضي، ويويتو سوزوكي لاعب فرايبورغ الألماني بكسر في عظمة الترقوة مؤخرًا.

في كأس العالم السابقة في قطر، قدّم ميتوما العديد من اللمحات الرائعة كلاعب في منتخب اليابان، حيث سجّل هدفين في مباراة تأهيلية ضد أستراليا، وصنع هدفًا حاسمًا في فوز مفاجئ على إسبانيا في دور المجموعات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)