اليابان تتسلم أول شحنة نفط من آسيا الوسطى منذ اندلاع حرب إيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الاثنين، أنه من المتوقع وصول ناقلة نفط خام من أذربيجان إلى اليابان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وتُعدّ هذه أول شحنة نفط تستوردها اليابان من آسيا الوسطى منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفقًا للوزارة.

تحمل الناقلة حوالي ٤٥ ألف كيلولتر من النفط الخام، أي أقل من نصف استهلاك اليابان اليومي من النفط. وسيتم استقبالها في مصفاة نيغيشي التابعة لشركة إينيوس في يوكوهاما، جنوب طوكيو.

عادةً ما يُنقل النفط الأذربيجاني عبر خطوط الأنابيب إلى دولة مجاورة، ثم يُحمّل على ناقلات ويُشحن عبر البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، إما إلى البحر الأحمر أو حول رأس الرجاء الصالح.

تعمل اليابان على تنويع مصادر النفط الخام الخاصة بها في أعقاب إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)