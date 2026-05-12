اليابان تسجل زيادة كبيرة في ظهور الدببة السوداء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ عدد مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية في اليابان خلال السنة المالية 2025 نحو 50776 مشاهدة، مسجلاً بذلك أعلى رقم منذ بدء توفر بيانات مماثلة في السنة المالية 2009، وذلك وفقًا لبيانات أولية صادرة عن وزارة البيئة يوم الاثنين.

وبلغ إجمالي المشاهدات خلال السنة المنتهية في مارس الماضي 20513 مشاهدة، بزيادة قدرها 2.5 ضعف عن السنة المالية السابقة التي سجلت 20513 مشاهدة. وتعتقد الوزارة أن هذا الارتفاع في المشاهدات يعود إلى ضعف المحاصيل، بما في ذلك البلوط.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة أكيتا، الواقعة شمال شرق اليابان، أعلى عدد من مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية، بواقع 13592 مشاهدة، تليها محافظة إيوات المجاورة بـ 9739 مشاهدة.

لا تسكن الدببة السوداء محافظة هوكايدو الشمالية، ولا محافظات كيوشو السبع الجنوبية الغربية، ولا محافظة أوكيناوا الجنوبية.

كما بلغ عدد الدببة التي تم اصطيادها على مستوى البلاد، بما فيها الدببة البنية، رقماً قياسياً بلغ 14720 دباً. وسجلت أكيتا أعلى عدد، بواقع 2690 دباً.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)