اعتقال فتى رش رذاذاً مجهولاً تسبب في تعطيل قطار باليابان
أخبار اليابانمجتمع
يوكوهاما - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة كاناغاوا القبض على فتى (16 عاماً)، يدعي أنه عامل بناء ويقيم في حي ”أوتا“ بطوكيو، بتهمة عرقلة سير العمل بالقوة، وذلك على خلفية حادثة انبعاث رائحة غريبة داخل قطار كان يسير بين محطتي يوكوهاما وكاواساكي على خط ”جي آر توكايدو“، مما أدى إلى نقل ركاب إلى المستشفى. وقد اعترف المشتبه به بالتهمة قائلاً: ”لقد عطلت خدمات القطارات برش المادة“.
وتعتقد مديرية شرطة محافظة كاناغاوا أن المشتبه به رش السائل، وهو مجهول التركيب، على القطار أثناء سيره بين محطتي يوكوهاما وكاواساكي على خط توكايدو في حوالي الساعة 4:30 مساءً يوم الأحد، مما تسبب في معاناة بعض الركاب من آلام في الحلق.
وأدى إلى تأخير حركة القطارات لمدة ساعتين و15 دقيقة تقريباً، وهو ما تسبب في عرقلة أعمال شركة شرق اليابان للسكك الحديدية (JR East).
تم نقل ثلاثة أشخاص، من بينهم راكبة في الثلاثينيات من عمرها، إلى المستشفى، جميعهم عانوا من أعراض طفيفة فقط، حيث أثر الحادث على نحو 1200 راكب.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)