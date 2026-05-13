اليابان تعتمد عبوات مطبوعة بالأبيض والأسود مع تراجع إمدادات النفط

طوكيو - (جيجي برس)-- ابتكرت شركة كالبي، أكبر مصنع للوجبات الخفيفة في اليابان، حلاً إبداعياً واستباقياً لمواجهة أزمة نقص المواد الخام المشتقة من النفط، حيث قررت استبدال عبواتها الملونة الزاهية المعتادة بتصميم أحادي اللون بالأبيض والأسود.

وفي خطوة لافتة للنظر، أعلنت الشركة التي يقع مقرها في طوكيو، يوم الثلاثاء، أنها ستعتمد مؤقتاً استخدام لونين فقط من الحبر في طباعة 14 منتجاً رئيسياً من منتجاتها الشهيرة. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من رقائق البطاطس بنكهاتها المتنوعة، ووجبات كابا إيبيسين الروبيانية المقرمشة المحبوبة، بالإضافة إلى حبوب الإفطار فروجرا.

يأتي هذا القرار نتيجة لاضطرابات حادة في إمدادات مادة النفتا، وهي مادة أساسية تدخل في تركيب الأحبار والمذيبات والمواد المستخدمة في الطباعة الملونة. وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات هذه المادة من منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد اضطرابات مستمرة أثرت سلباً على سلاسل التوريد العالمية.

وقالت الشركة إنها تولي أولوية قصوى لضمان استقرار توافر منتجاتها في الأسواق، مؤكدة أن هذا التغيير مؤقت ولن يؤثر على جودة المنتجات أو مذاقها المميز. ومن المتوقع أن تبدأ المنتجات بالعبوات الجديدة أحادية اللون في الوصول إلى رفوف المتاجر ابتداءً من 25 مايو الجاري.

تُعد هذه الخطوة من أبرز الدلائل على التأثير المباشر للأزمات الجيوسياسية على حياة المستهلك الياباني اليومية، حيث كانت ألوان كالبي الزاهية وتصاميمها الجذابة جزءاً أساسياً من هوية المنتجات على مدى سنوات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)