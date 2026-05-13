باحثون يابانيون يطورون خلايا جذعية (iPS) معدلة جينياً لتعزيز مكافحة الأورام الصلبة

كيوتو- (جيجي برس)-- أعلنت مجموعة بحثية يابانية، يوم الأربعاء، أن استخدام خلايا مناعية مشتقة من الخلايا الجذعية البشرية المستحثة وافرة القدرة (خلايا iPS)، والمعدلة جينياً لإنتاج بروتينين محددين في آن واحد، يمكن أن يعزز بشكل كبير من التأثير العلاجي ضد السرطانات الصلبة.

وقد تفتح هذه النتائج آفاقاً لتطوير علاج جديد للأورام الصلبة، والتي كان من الصعب مكافحتها باستخدام العلاجات المناعية الحالية التي تعتمد على خلايا iPS. ونُشرت ورقة بحثية توضح تفاصيل هذا الاكتشاف في مجلة ”موليكولار ثيرابي“ (Molecular Therapy) الأمريكية في اليوم نفسه.

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالعلاج المناعي للسرطان — الذي يعتمد على تنشيط الخلايا المناعية للمريض لمهاجمة الأورام — إلا أن نتائجه في مكافحة الأورام الصلبة ظلت محدودة مقارنة بفعاليته ضد سرطان الدم؛ ويعود ذلك إلى ضعف قدرة الخلايا المستخدمة تقليدياً على الوصول إلى موقع الأورام الصلبة أو التكاثر بالقرب منها.

وفي هذه الدراسة، اختار الفريق البحثي، الذي يضم أعضاء من مركز أبحاث وتطبيقات خلايا iPS بجامعة كيوتو (CiRA)، استخدام خلايا iPS لقدرتها العالية على التكاثر غير المحدود وسهولة تعديلها وراثياً، مما مكنهم من التغلب على العقبات التي واجهت العلاجات السابقة.