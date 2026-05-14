اليابان تكشف أحد أسرار الطبيعة... لماذا الغربان سوداء؟

طوكيو - (جيجي برس)-- نجح فريق بحثي ياباني في كشف الآلية العلمية الدقيقة المسؤولة عن اللون الأسود اللامع المميز للغربان.

وقاد البروفيسور ساكاي تاكيوتشي من جامعة أوكاياما الفريق البحثي، الذي أعلن نتائج دراسته اليوم. وتُظهر الدراسة أن ”المفتاح الجزيئي“ المسؤول عن إنتاج اللون الأسود يعمل باستمرار وبشكل دائم لدى الغربان.

وقبل نحو 30 عامًا، اكتشف البروفيسور تاكيوتشي أن مستقبل الميلانوكورتين 1 (MC1R)، الموجود في الخلايا الصبغية للطيور والثدييات، يلعب دورًا حاسمًا في تحديد لون الريش والجلد. ويُفعّل هذا المستقبل عادةً عن طريق التحفيز الهرموني، مما يحفز إنتاج صبغة الميلانين السوداء.

ومع ذلك، ظل السبب في استمرارية اللون الأسود الداكن لدى الغربان غير مفهوم تمامًا. ولحل هذا اللغز، قام الفريق باستنساخ مستقبل الميلانوكورتين 1 (MC1R) الخاص بالغراب ذي المنقار الكبير (Large-billed Crow) في خلايا مُستزرعة، وأجرى تحليلًا جزيئيًا دقيقًا.

وأظهرت النتائج أن مستقبل الميلانوكورتين 1 في الغربان نشط بشكل مستمر، حتى في غياب أي تحفيز هرموني خارجي. وهذا النشاط الدائم يؤدي إلى إنتاج مستمر ومكثف لصبغة الميلانين السوداء، مما يفسر اللون الأسود الغامق الذي يميز ريش الغربان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)