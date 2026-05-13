شركة نيديك اليابانية للسلع الكهربائية تكشف عن تلاعب في مواصفات الجودة لأكثر من ألف منتج

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”نيديك“ (Nidec Corp)، كبرى شركات تصنيع المحركات الكهربائية في اليابان، يوم الأربعاء، عن وجود اشتباه في ممارسات غير قانونية تتعلق ببعض منتجاتها، شملت تغيير المواد المستخدمة، وعمليات التصنيع، والتصاميم دون الحصول على موافقة مسبقة من العملاء.

ووفقاً لمصادر مطلعة، يُعتقد أن عدد حالات التلاعب المكتشفة يتجاوز ألف حالة. وبناءً على ذلك، شكلت الشركة، التي تتخذ من مدينة كيوتو مقراً لها، لجنة تحقيق مكونة من خبراء خارجيين في اليوم نفسه، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها بحلول نهاية أغسطس/أب المقبل.

وقد ظهرت هذه التجاوزات المتعلقة بالجودة نتيجة لعمليات تفتيش داخلية أجرتها الشركة في أعقاب الكشف عن فضيحة احتيال محاسبي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت شركة ”نيديك“ في بيان أصدرته يوم الأربعاء: ”لم يتم تحديد أي مشكلات من شأنها أن تؤثر بشكل فوري على وظائف المنتج أو سلامته“. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الشركة قد تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة ثقة عملائها والمستثمرين بعد اكتشاف هذه السلسلة من المخالفات الإضافية.