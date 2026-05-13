اليابان تُدرج أول علاج لمرض الشلل الرعاش مشتق من خلايا iPS في نظام التأمين الصحي

طوكيو- (جيجي برس)-- وافق مجلس تابع لوزارة الصحة اليابانية، يوم الأربعاء، على إدراج منتج طبي تجددي لعلاج مرض ”باركنسون“ المعروف باسم الشلل الرعاش مُصنّع من الخلايا الجذعية المستحثة وافرة القدرة (خلايا iPS) ضمن تغطية التأمين الصحي العام، وذلك اعتباراً من 20 مايو/نيسان الجاري.

وبموجب هذه الموافقة الصادرة عن المجلس المركزي للتأمين الطبي الاجتماعي، وهو جهة استشارية لوزير الصحة، سيصبح عقار ”أمشيبري“ (Amchepry)، الذي تنتجه شركة ”سوميتومو فارما“ (Sumitomo Pharma) اليابانية، أول دواء تجددي في البلاد يعتمد على خلايا iPS يحصل على أهلية التغطية التأمينية.

ويعتمد ”أمشيبري“ على استخدام الخلايا السلفية العصبية الدوبامينية، حيث يتم استزراعه في دماغ المريض بهدف تحسين الوظائف الحركية المتضررة من المرض.

وكانت الوزارة قد منحت في مارس/آذار الماضي موافقة مشروطة ومحددة المدة لإنتاج وبيع كل من ”أمشيبري“ ومنتج ”ري هارت“ (RiHeart) — وهو عبارة عن شرائح من خلايا عضلة القلب طورتها شركة ”كووريبس“ (Cuorips) الناشئة التابعة لجامعة أوساكا — كأول منتجات علاجية في العالم تعتمد على تقنية خلايا iPS.

هذا ومن المتوقع أن تصدر الموافقة على إدراج عقار ”ري هارت“ ضمن نظام التأمين الصحي في صيف العام الحالي.