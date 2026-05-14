كيا موتورز الكورية تفتتح أول متجر لها في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء، عن أول متجر متخصص لها في اليابان مخصص لبيع سيارتها الكهربائية المتوسطة الحجم ”PV5“، على أن يفتتح رسميًا يوم الجمعة.

وستتولى شركة ”كيا بي بي في اليابان“ (Kia BP Japan)، والتي أسستها شركة سوجيتز التجارية اليابانية الكبرى، إدارة المتجر وتقديم خدمات البيع وما بعد البيع.

يقع المتجر في مدينة نيشيتوكيو بضواحي طوكيو، وسيعرض بشكل دائم ما بين 4 إلى 6 سيارات. وتخطط الشركة لافتتاح متاجر إضافية في محافظة آيتشي (وسط اليابان) ومحافظة فوكوؤكا (جنوب غرب اليابان) ومناطق أخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 1000 وحدة خلال السنة المالية 2026.

تُعد سيارة PV5 الطراز الرئيسي ضمن استراتيجية كيا العالمية في قطاع السيارات الكهربائية التجارية، وتتميز بتصميمها المعياري (modular) الذي يتيح للمستخدمين تعديل عدد المقاعد وترتيبها بمرونة كبيرة حسب الحاجة، سواء للاستخدام التجاري أو العائلي.

واختارت كيا الدخول إلى السوق اليابانية من خلال قطاع الشاحنات والسيارات المتوسطة الحجم (mid-size vans)، حيث يُعد المنافسة فيه أقل حدة نسبيًا مقارنة بسيارات الركاب العادية. وتستهدف الشركة بشكل أساسي الشركات التجارية، ولا سيما شركات خدمات التوصيل والنقل، التي تبحث عن مركبات كهربائية موثوقة واقتصادية في التشغيل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)