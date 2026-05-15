【فيديو】فندق في طوكيو يكشف عن غرفة كومامون الخاصة للترويج لسحر محافظة كوماموتو

تم الكشف يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار في فندق طوكيو باي أرياكي واشنطن (حي كوتو، طوكيو) عن غرفة فندقية ذات تصميم خاص مستوحى من الشخصية الشهيرة ”كومامون“ (مدير المبيعات ومدير السعادة في محافظة كوماموتو)، وذلك أمام وسائل الإعلام. ويهدف هذا المشروع إلى ترويج معالم وجاذبية المنطقة لجميع أنحاء البلاد.

تعتمد فكرة الغرفة على تصور المساحة التي قد يستخدمها ”كومامون“ أثناء رحلات عمله إلى طوكيو؛ حيث تزدان الجدران المصممة على شكل ”سبورة سوداء“ برسم ضخم للشخصية. كما تتوفر داخل الغرفة كتيبات سياحية عن محافظة كوماموتو ومجموعة من السلع ذات الصلة، مثل أقنعة الوجه التجميلية وغيرها.

تعد هذه الغرفة هي الوحيدة من نوعها من بين 830 غرفة يضمها الفندق، ومن المقرر تجهيز غرف مماثلة في فنادق تابعة للمجموعة في مدينتي أوساكا وسنداي.

وعلى صعيد الضيافة، سيقدم الفندق في وجبة الإفطار أطباقاً تشتهر بها محافظة كوماموتو، مثل الطماطم وكرات ”كاراشي رينكون“ (جذور اللوتس بالخردل).

تفاصيل الحجز والإقامة:

فترة الإقامة: متاحة من 18 مايو/أيار وحتى 30 يونيو/حزيران. الأسعار : الأيام العادية: 30,000 ين للغرفة في الليلة (شاملة الضريبة). أيام العطلات وما قبلها: 40,000 ين (شاملة الضريبة). (السعر موحد سواء لشخص واحد أو شخصين).

