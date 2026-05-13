【فيديو】أيريس أوياما تدخل القطاع الزراعي لإنتاج الأرز ومعالجته

أعلنت شركة ”أيريس أغري إنوفيشين“، الذراع الزراعي لمجموعة المستلزمات المنزلية العملاقة ”أيريس أوياما“، عن دخولها الرسمي في قطاع الزراعة وبدء إنتاج الأرز، وذلك في بيان أصدرته يوم 12 من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة تهدف إلى استئجار حقول الأرز المهجورة التي توقف أصحابها عن زراعتها نتيجة تفاقم ظاهرة شيخوخة السكان ونقص العمالة في المناطق الريفية، حيث تسعى الشركة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.

ووفقاً لخطط الشركة، لن يقتصر دور المجموعة على الزراعة فحسب، بل ستمتد العمليات إلى ”ما بعد الحصاد“؛ حيث سيتم معالجة المحصول داخل مصانع المجموعة وتحويله إلى منتجات ”أرز معبأ“ (جاهز للأكل) وطرحه للبيع في الأسواق تحت علامتها التجارية.