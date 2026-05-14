اليابان تسجل اكتشافًا واعدًا لدعم التعافي من السكتات الدماغية

طوكيو - (جيجي برس)-- نجح فريق بحثي ياباني في تطوير مركب دوائي مرشح يُمكن أن يُطيل فترة التعافي الوظيفي بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك من خلال كبح بروتين يوقف عملية التعافي الطبيعية في الدماغ. وقاد البروفيسور تاكاشي شيتشيتا من مختبر الأبحاث الطبية بمعهد العلوم في طوكيو الفريق البحثي، الذي أعلن نتائج دراسته اليوم.

يستطيع مرضى السكتة الدماغية استعادة جزء من الوظائف الحركية والكلامية المفقودة من خلال برامج إعادة التأهيل المكثفة، إلا أن هذا التعافي يتوقف عادةً بعد حوالي شهرين من الإصابة. ويعود ذلك إلى توقف الخلايا العصبية المتبقية عن إصلاح الشبكات العصبية التالفة.

وأوضحت الدراسة أن الخلايا الدبقية الصغيرة (Microglia) - وهي خلايا مناعية في الدماغ - تلعب دورًا حاسمًا في مرحلة التعافي المبكرة من خلال إفراز بروتين عامل النمو الشبيه بالأنسولين-1 (IGF-1)، الذي يساعد في إصلاح وإعادة بناء الاتصالات العصبية.

ومن خلال تجارب التلاعب الجيني على الفئران، اكتشف الفريق أن بروتينًا يُدعى ZFP384 يعمل كـ”مفتاح إيقاف“، حيث يتسبب في توقف الخلايا الدبقية الصغيرة عن إفراز IGF-1 بعد فترة معينة من الإصابة. وقد أكد الفريق وجود الآلية نفسها في أدمغة مرضى سكتة دماغية متوفين.

وبناءً على هذا الاكتشاف، طور الفريق مركبًا دوائيًا مرشحًا يثبط إنتاج بروتين ZFP384. وعند حقن هذا المركب في الفئران المصابة بسكتة دماغية، استمرت الخلايا الدبقية الصغيرة في إفراز IGF-1 لفترة أطول، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في التعافي الحركي واستمراره لفترة أطول مقارنة بالمجموعة الضابطة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)