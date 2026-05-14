اليابان تدرس دعم فواتير الكهرباء والغاز خلال الصيف

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الخميس أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم دعم مالي جديد لأسعار الكهرباء والغاز المنزلي خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول المقبلين، وذلك لمواجهة الارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة خلال فصل الصيف.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الكهرباء والغاز بالارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من شهر يونيو، نتيجة للزيادة الحادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميًا، والتي نجمت بشكل أساسي عن تداعيات الحرب في إيران واضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. ويزداد الطلب على الطاقة بشكل كبير خلال أشهر الصيف بسبب تشغيل أجهزة التكييف.

وقد قدمت الحكومة في السنوات الأخيرة دعمًا متكررًا لفواتير الكهرباء والغاز للتخفيف عن كاهل الأسر. وكان آخرها تخصيص 7000 ين لكل أسرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

كما تواصل الحكومة تقديم دعم لأسعار البنزين منذ شهر مارس/ آذار الماضي. ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة الأموال المتبقية في صندوق دعم البنزين حوالي 980 مليار ين حتى نهاية أبريل/ نيسام. غير أن مصادر حكومية حذرت من أن هذه الأموال قد تنفد بسرعة إذا استمر تقديم الدعم لفترة طويلة دون تعزيز المخصصات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)