مسودة معاهدة حظر الانتشار النووي تعكس مقترحاً يابانياً للتثقيف النووي
نيويورك - (جيجي برس)-- عُلم يوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يتبنى ”مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“ (NPT) المنعقد حالياً، وثيقة ختامية تتناول التثقيف في مجال نزع السلاح النووي، بناءً على مقترح قدمته اليابان.
ويدعو مسودة الوثيقة، التي وُزعت يوم الأربعاء، الدول الأعضاء في المعاهدة إلى ”اتخاذ تدابير ملموسة لرفع مستوى الوعي العام، بما في ذلك من خلال التعليم... بشأن جميع المواضيع المتعلقة بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار“.
كما تشير المسودة إلى ”التفاعل مع الشعوب والمجتمعات المتضررة من استخدام الأسلحة النووية وتجاربها، ومشاركة تجاربهم بشكل مباشر“.
ويُعقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ويستمر حتى 22 مايو/أيار. ويتطلب تبني الوثيقة الختامية موافقة الإجماع؛ علماً بأن المؤتمرين الأخيرين اللذين عُقدا في عامي 2015 و2022 فشلا في إصدار مثل هذه الوثيقة.
كما أعربت المسودة الأخيرة عن مخاوف جسيمة بشأن ”أي هجمات أو تهديد بشن هجمات ضد المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية“، مع حذف فقرة كانت موجودة في المسودة السابقة تشير إلى ”المخاوف الجسيمة بشأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية“ وتدعو إلى ”أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مثل هذه الهجمات“.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)